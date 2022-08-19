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Базу окупантів на Миколаївщині зняв дрон рф — ЗСУ його знайшли

Базу окупантів на Миколаївщині зняв дрон рф — ЗСУ його знайшли (ВІДЕО)

19 сер 2022, 11:22
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Базу воєнних злочинців росії в Миколаївській області зняли окупанти на відео за допомогою безпілотника. Згодом цей безпілотний літальний апарат виявила одна з бригад Збройних сил України.





Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, у дроні збереглася карта пам’яті зі зйомкою бази рашистів на Миколаївщині. Він також оприлюднив це відео.

Джерело: Ракурс


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