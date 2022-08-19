Базу окупантів на Миколаївщині зняв дрон рф — ЗСУ його знайшли

https://racurs.ua/ua/n173861-bazu-okupantiv-na-mykolayivschyni-znyav-dron-rf-zsu-yogo-znayshly-video.html

Ракурс

Базу воєнних злочинців росії в Миколаївській області зняли окупанти на відео за допомогою безпілотника. Згодом цей безпілотний літальний апарат виявила одна з бригад Збройних сил України.

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, у дроні збереглася карта пам’яті зі зйомкою бази рашистів на Миколаївщині. Він також оприлюднив це відео.