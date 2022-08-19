Новий пакет озброєння Україні на 800 млн дол. готують США — Reuters

https://racurs.ua/ua/n173860-novyy-paket-ozbroiennya-ukrayini-na-800-mln-dol-gotuut-ssha-reuters.html

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Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн дол. і може оголосити про неї вже у п’ятницю, 19 серпня.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.

Байден затвердить допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють американському президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США.

Співрозмовники Reuters зазначили, що оголошення може зроблене і наступного тижня. Вони також попередили, що вартість пакету допомоги може змінитися.

Нагадаємо, 17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.