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Ракурс
Новий пакет озброєння Україні на 800 млн дол. готують США — Reuters

Новий пакет озброєння Україні на 800 млн дол. готують США — Reuters

19 сер 2022, 10:55
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Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн дол. і може оголосити про неї вже у п’ятницю, 19 серпня.





Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.

Байден затвердить допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють американському президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США.

Співрозмовники Reuters зазначили, що оголошення може зроблене і наступного тижня. Вони також попередили, що вартість пакету допомоги може змінитися.

Нагадаємо, 17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.

Джерело: Ракурс


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