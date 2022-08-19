Взрыв на аэродроме в Крыму, фото: BBC

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У Криму нещодавні вибухи на авіабазі, розташованій неподалік від окупованого міста Саки, вивели з ладу понад половину бойових літаків морської авіації чорноморського флоту рф.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформоване джерело.

На умовах анонімності один із західних чиновників повідомив агентству, що Україна наразі послідовно досягає «кінетичних ефектів» глибоко в тилу рашистів, що має матеріальний вплив на матеріально-технічне забезпечення рф та «значний психологічний вплив на російське керівництво».

Зараз ми оцінюємо, що події на аеродромі Саки 9 серпня вивели з ладу понад половину бойових літаків морської авіації чорноморського флоту, — зазначив співрозмовник видання.

За словами джерела агентства, війна загалом перебуває у «стані, близькому до оперативного застою».

У жодної зі сторін немає достатньої зосередженої наземної бойової могутності, щоб розпочати ефективні наступальні дії, які могли б якимось чином суттєво вплинути на перебіг війни, — зазначив співрозмовник агентства.

12 серпня міністерство оборони Великобританії в оновленій розвідувальній інформації повідомило, що хоча в результаті вибуху було знищено лише невелику частину російського повітряного флоту, повітряний потенціал військово-морського флоту був серйозно ослаблений.

Джерело: Reuters