Рашисты уже разбирают на металлолом металлургический комбинат им. Ильича, фото: Allremont59.ru

https://racurs.ua/n173873-v-mariupole-rashisty-rejut-na-metallolom-metallurgicheskiy-kombinat-foto.html

Ракурс

Рашисти у тимчасово окупованому Маріуполі почали різати на металобрухт конструкції на металургійному комбінаті ім. Ілліча (ММК ім. Ілліча).

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 серпня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, сьогодні над комбінатом піднявся дим.

Це визвано початком розпилом крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом (металобрухт разом з шлаком). Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт, — наголосив Андрющенко.

Водночас окупанти продовжують «годувати» маріупольців брехливою надією на відновлення заводу, зазначає Андрющенко.

Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат — став металобрухт. Який досі не під санкціями, — наголошує радник мера. — Цікаво, що початок розпилу заводу проходить під контролем Пушиліна. Який третій день строчить в Маріуполі з кураторами з росії.

Нагадаємо, за інформацією Андрющенка, Маріуполь за кількістю жертв серед населення перевищив японські міста Хіросіму та Нагасакі, котрі у 1945 році зазнали ядерних бомбардувань.