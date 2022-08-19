У Маріуполі рашисти ріжуть на брухт металургійний комбінат (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173873-u-mariupoli-rashysty-rijut-na-bruht-metalurgiynyy-kombinat-foto.htmlРакурс
Рашисти у тимчасово окупованому Маріуполі почали різати на металобрухт конструкції на металургійному комбінаті ім. Ілліча (ММК ім. Ілліча).
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 серпня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, сьогодні над комбінатом піднявся дим.
Це визвано початком розпилом крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом (металобрухт разом з шлаком). Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт, — наголосив Андрющенко.
Водночас окупанти продовжують «годувати» маріупольців брехливою надією на відновлення заводу, зазначає Андрющенко.
Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат — став металобрухт. Який досі не під санкціями, — наголошує радник мера. — Цікаво, що початок розпилу заводу проходить під контролем Пушиліна. Який третій день строчить в Маріуполі з кураторами з росії.
Нагадаємо, за інформацією Андрющенка, Маріуполь за кількістю жертв серед населення перевищив японські міста Хіросіму та Нагасакі, котрі у 1945 році зазнали ядерних бомбардувань.