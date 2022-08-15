Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации

Продолжение военного положения поддержала Верховная Рада. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n173730-verhovnaya-rada-podderjala-prodlenie-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii.html

Ракурс

Воєнний стан в Україні продовжили на 90 днів.

Верховна Рада 15 серпня підтримала продовження воєнного стану до 21 листопада. За відповідний законопроект № 7664 проголосували 328 парламентарів. Також парламент підтримав проект закону № 7665, який затверджує указ про «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Як голосували нардепи за проект закону № 7664:

«Слуга народу» — 219

«Європейська солідарність» — 20

«Батьківщина» — 14

Платформа «За життя та мир» — 16

«За майбутнє" — 11

«Голос» — 8

«Довіра» — 15

«Відновлення України» — 7

Позафракційні — 18

Як відомо, в умовах воєнного стану можуть бути обмежені конституційні права і свободи. Також обмеження передбачають посилення охорони об'єктів державного значення та критичної інфраструктури, комендантську годину, особливий режим в’їзду та виїзду, заборону на мітинги та масові заходи тощо.

Нагадаємо, останній раз дію воєнного стану в Україні продовжували на 90 діб, до 23 серпня. А сьогодні дію воєнного стану продовжили уже вчетверте.