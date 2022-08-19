У забороні на виїзд чоловіків за кордон з’явиться виняток

https://racurs.ua/ua/n173877-viyskovozobov-yazanym-ukrayincyam-dozvolyat-vyyijdjaty-za-kordon-pid-zastavu-detali.html

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В Україні військовозобов’язаним ФОПам та юридичним особам приватної форми власності з 1 вересня дозволять на сім днів виїжджати за межі держави для робочих поїздок за умови внесення застави в розмірі 200 тис. грн.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

Відповідна експериментальна послуга «єВідрядження» з 1 вересня запрацює на порталі «Дія».

Для того, щоб скористатися цією послугою, ФОПи та юридичні особи приватної форми власності мають відповідати таким критеріям:

своєчасно подати податкову звітність;

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тис грн.

У відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб.

Заставу підприємець вноситиме на власний ескроу рахунок в «Ощадбанку». Ці гроші повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

В разі порушення умов відрядження: