Наслідки обстрілу Оріхова, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n173878-rashysty-obstrilyaly-misto-na-zaporijji-poraneno-ludynu-ta-poshkodjeno-budivli-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 19 серпня, вранці знову обстріляли місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької ОВА, де оприлюднені фото завданих рашистами руйнувань.

Відомо про одну поранену жінку, — зазначається в повідомленні. — Значних руйнувань зазнали приватні будинки місцевих жителів.

Вчора в Оріхові, через загрозу життю та здоров’ю мешканців, було запроваджено довгу комендантську годину — з 14.00 18 серпня до 6.00 22 серпня. У цей період заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.