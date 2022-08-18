Російські війська обстріляли Сумщину. Фото: Дмитро Живицький

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Військовослужбовці російської федерації знову обстріляли Сумську область.

Вранці 18 серпня зі ствольної артилерії окупанти завдали 15 ударів по Білопільській громаді. Всі снаряди потрапили на територію села Павлівка. Тут пошкоджені приватні будинки, зруйнована школа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Telegram.

А 17 серпня по Сумській області окупанти випустили майже 150 снарядів. Ворог гатив по мирних населених пунктах шести громад зі 120 та 122-мм мінометів, ствольної артилерії та самохідних артилерійських установок.

У Державній прикордонній службі повідомляли, що окупанти вели вогонь з населених пунктів, що розташовані на території росії. Були пошкоджені приміщення фермерського господарства, лінії електропередач, приватні будинки мирних мешканців та господарчі споруди.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram повідомив 18 серпня про обстріли регіону. Попередньо встановлено, що росіяни застосували ракетну систему залпового вогню. Чотири випущені ракети поцілили в один з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Обстріл призвів до незначних руйнувань. Постраждали троє осіб, а жінка загинула.

Нагадаємо, 18 серпня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. У Нікополі внаслідок обстрілів були пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. А Апостолівську громаду Криворізького району окупанти обстріляли з «Ураганів».