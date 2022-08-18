СБУ затримала агента російської федерації. Фото:

https://racurs.ua/ua/n173830-sbu-zatrymala-zradnyka-yakyy-pryviv-pid-kyyiv-ponad-120-odynyc-tehniky-rf.html

Ракурс

Агент російської федерації, який «провів» із Сумської області до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів, затриманий правоохоронцями.

Зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований російськими спецслужбами. Він активно співпрацював із ворогами з початку повномасштабного вторгнення. Він пристав на пропозицію окупантів показати безпечні шляхи до столиці. Навіть після звільнення Сумської області ворожий агент продовжував співпрацювати з фсб. Про це 18 серпня повідомила прес-служба СБУ.

Зловмисник збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні, передавав кураторам координати військових об'єктів із прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Була знайдена інформація, яка доводить контакти з російськими кураторами. Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Кримінального кодексу України. Суд взяв його під варту.

Нагадаємо, в Слов’янську Донецької області СБУ затримала громадянина рф, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Зловмисник розвідував позиції українських військових, а саме — артилеристів.