СБУ затримала агента фсб, який коригував ракетний удар по Харківській ОДА

СБУ затримала агента фсб. Фото: Служба безпеки України

https://racurs.ua/ua/n173639-sbu-zatrymala-agenta-fsb-yakyy-koryguvav-raketnyy-udar-po-harkivskiy-oda.html

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Ракетний удар по будівлі Харківської обласної державної адміністрації коригував «законсервований» агент фсб.

У ході спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові заздалегідь ворожого агента, який розвідував позиції українських військ на східному фронті. Зловмисник також передавав окупантам геолокації міської інфраструктури та був коригувальником ракетних ударів по будівлі ХОДА та ще семи цивільних об'єктах. Про це 12 серпня повідомив прес-центр СБУ.

Встановлено, що посіпака окупантів використовував завчасно відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку, а здобуту інформацію переправляв у виді текстових файлів з детальним описом об'єктів та інформацією щодо перебування в них людей.

Також виявилося, що зрадник — колишній силовик, якого фсб завербувало в 2019 році, коли той перетинав російський кордон. Після 24 лютого на нього вийшов куратор, який наказав вести діяльність проти України. У разі успішного виконання вказівок окупанти обіцяли вивезти свого прибічника на територію рф і оформити громадянство.

Під час обшуків у затриманого виявили протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами та радіостанції. Також знайдено доказами таємної переписки з представником російських спецслужб.

Нагадаємо, у Бахмуті українські правоохоронці затримали російського агента, який надавав росіянам цілі для ракетних ударів по Донецькій області.