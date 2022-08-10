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Ракурс
Агент рф коригував ворожі ракетні удари. Фото: СБУ

Координував ракетні удари ворога — СБУ затримала агента рф (ВІДЕО)

10 сер 2022, 13:19
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У Бахмуті силовики затримали російського агента, який надавав росіянам цілі для ракетних ударів по Донецькій області.





Місцевий мешканець був завербований кадровим співробітником п’ятої служби фсб після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Російський куратор дав йому оперативний псевдонім сивий і наказав збирати розвіддані з дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку. Про це 20 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Всі отримані дані зрадник передавав ворогу через закриті канали зв’язку, ретельно приховуючи факт співпраці зі спецслужбою країни-агресора. Він вказував електронні геолокації об'єктів і підтверджував їх фотографіями та відео. У ході обшуків у нього вилучили засоби зв’язку з доказами комунікації з російським координатором.

Затриманому вже повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Агент рф коригував ворожі ракетні удари. Фото: СБУ

Агент рф коригував ворожі ракетні удари. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Торецьку за добу поліцейські затримали 12 російських агентів. У телефонах затриманих знайшли листування з іноземними абонентами. Також у смартфонах агентів кремля були фото та відео техніки Збройних сил України, скріншоти міток на Google-картах.

Джерело: Ракурс


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