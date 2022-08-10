Наслідки обстрілів Нікопольського району. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n173572-obstril-dnipropetrovschyny-rosiyany-vely-iz-zaporizkoyi-aes-vlada.html

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Російські окупанти вночі 10 серпня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, агресія призвела до численних жертв серед цивільних.

Цей цинічний обстріл вівся з території Запорізької атомної електростанції. Із ЗАЕС росіяни випустили 80 реактивних снарядів. Про це керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

Країна-терорист продовжує воювати з мирними людьми. Боягузливі росіяни не можуть нічого більше зробити, тому б’ють по містах, підло ховаючись на Запорізькій АЕС, — йдеться у повідомленні.

На Банковій зазначили, що ніхто з них не уникне покарання, бо «відомі прізвища росіян, які віддають накази і виконують їх».

Тим часом у Національній поліції заявили, що за фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 10 серпня росіяни двічі обстріляли із реактивних систем «Град» Нікопольський район Дніпропетровської області. У той час, коли люди спали, загарбники випустили по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. Загинули 11 осіб, а 13 дістали поранення. Згодом двоє поранених померли у лікарнях.