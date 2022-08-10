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Ракурс
Наслідки обстрілів на Запоріжжі. Фото: Анатолій Куртєв у Telegram

Майже 30 будинків на Запоріжжі пошкодили обстрілами росіяни (ФОТО)

10 сер 2022, 09:49
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Війська російської федерації вночі 10 серпня кілька разів обстрілювали Кушугумську територіальну громаду Запорізької області.





Жертвою ракетного удару стала одна жінка. Окупанти обстрілами повністю зруйнували три житлові будинки в Кушугумі, а ще майже три десятки будівель зазнали пошкоджень. Додаткові деталі нічного обстрілу наразі встановлюються. Про це секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив.

Також повідомляється, що за попередньою інформацією українські військові Запорізького краю збили дві ворожі ракети.

Наслідки обстрілів на Запоріжжі. Фото: Анатолій Куртєв у Telegram

Наслідки обстрілів на Запоріжжі. Фото: Анатолій Куртєв у Telegram

Нагадаємо, вночі 10 серпня росіяни двічі обстріляли із «Градів» Нікопольський район. У той час, коли люди спали, загарбники випустили 80 реактивних снарядів по житлових кварталах Марганця та Мирівської громади. Внаслідок обстрілів загинули 11 осіб, ще 13 цивільних дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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