Последствия обстрелов на Запорожье. Фото: Анатолий Куртев в Telegram

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Війська російської федерації вночі 10 серпня кілька разів обстрілювали Кушугумську територіальну громаду Запорізької області.

Жертвою ракетного удару стала одна жінка. Окупанти обстрілами повністю зруйнували три житлові будинки в Кушугумі, а ще майже три десятки будівель зазнали пошкоджень. Додаткові деталі нічного обстрілу наразі встановлюються. Про це секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив.

Також повідомляється, що за попередньою інформацією українські військові Запорізького краю збили дві ворожі ракети.

Нагадаємо, вночі 10 серпня росіяни двічі обстріляли із «Градів» Нікопольський район. У той час, коли люди спали, загарбники випустили 80 реактивних снарядів по житлових кварталах Марганця та Мирівської громади. Внаслідок обстрілів загинули 11 осіб, ще 13 цивільних дістали поранення.