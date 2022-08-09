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россия убивает украинцев оружием, которое в значительной степени состоит из иностранных компонентов - расследование
россия убивает украинцев оружием, которое в значительной степени состоит из иностранных компонентов — расследованиеhttps://racurs.ua/n173535-rossiya-ubivaet-ukraincev-orujiem-kotoroe-v-znachitelnoy-stepeni-sostoit-iz-inostrannyh.htmlРакурс
Новітні російські озброєння майже повністю залежать від електронних складників західного виробництва.
Про це повідомив Британський Королівський інститут об'єднаних служб (RUSI), який спеціалізується на питаннях безпеки й військових дослідженнях. Аналітики цього наукового закладу оприлюднили звіт про застосовувану росією зброю в Україні.
Із 450 складників, знайдених RUSI в російських військових системах, 317 виявилися виготовленими компаніями США. Також в тих системах бути деталі з Японії, Тайваню, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Китаю, Південної Кореї, Великої Британії, Австрії та інших країн, — йдеться у документі.
Частина з них могла бути ввезена до рф в обхід санкцій, йдеться у доповіді.
Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень Великої Британії вивчив трофейні зразки 27 видів сучасної російської зброї, яка використовувалася в Україні та була захоплена українською армією.
Серед вивчених зразків були крилаті ракети, системи зв’язку та комплекси радіоелектронної боротьби. Експерти виявили у цих зразках не менше 450 видів імпортних деталей виробництва США, країн Європи та Східної Азії.
Без критично важливих західних компонентів росія не змогла б вести війну так, як це робила під час військового конфлікту в Україні у 2014 році та продовжує зараз. Ось простий приклад: спочатку російські військові шукають ціль для удару за допомогою безпілотника «Орлан-10», потім передають координати цієї цілі за допомогою комплексу радіозв’язку «Акведук», а потім випускають ракету із реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С», — пишуть аналітики.
В «Орлані-10» експерти RUSI виявили японський двигун, систему управління на базі мікроконтролера швейцарської компанії та карданний підвіс для камери з американським обладнанням. Комплекс «Акведук» містить понад 10 іноземних компонентів, а критично важливі елементи навігації ракети 9М549, яку запускають з «Торнадо-С», зроблені американськими компаніями, заявили в RUSI.
Такі ж справи з російськими крилатими ракетами 9М727 і X-101, у кожній з яких експерти виявили понад 30 компонентів, виготовлених найбільшими американськими виробниками. Загалом із 450 іноземних компонентів, знайдених у російській зброї, 70% випустили компанії із США.
У звіті зазначено, що росія не має своєї альтернативи імпортним деталям, виявленим RUSI. Щоб отримати дозвіл на використання у військовій техніці зарубіжних складників, російські компанії мають довести міноборони рф факт відсутності вітчизняних аналогів.
Якщо частину західних деталей, використаних під час виробництва російської зброї, було випущено на початку 1980-х, інші — зовсім недавно. Як приклад наводяться компоненти крилатої ракети «Калібр», виготовлені у 2018−2019 роках, тобто через чотири роки після того, як західні країни запровадили санкції проти росії.
Деякі із знайдених у російській зброї компонентів підлягали суворому експортному контролю ще до вторгнення росії до України у лютому 2022 року. Таким чином, вважають експерти RUSI, вони потрапили до рф в обхід санкцій: або їх таємно купили безпосередньо або отримали через посередників. Але значна частина виявлених компонентів — це продукція подвійного призначення, яка використовується у цивільних товарах, тому експортні обмеження не поширюються.
Після вторгнення росії в Україну країни Заходу заборонили експорт високих технологій до росії, а технологічні компанії оголосили про припинення постачання. Але попри це, з початку війни до кінця травня до росії доставили понад 15 тис. партій західних електронних компонентів, йдеться у спільному розслідуванні RUSI та агентства Reuters.
Виробники пояснили це тим, що частина товарів вже була в дорозі на момент вторгнення в Україну або тим, що це були внутрішні поставки компаній (так заявили в Intel, яка припинила діяльність у рф в квітні). Проте деякі зі згаданих у розслідуванні компаній вже оголосили про внутрішні перевірки.
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