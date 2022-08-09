россия убивает украинцев оружием, которое в значительной степени состоит из иностранных компонентов - расследование

https://racurs.ua/n173535-rossiya-ubivaet-ukraincev-orujiem-kotoroe-v-znachitelnoy-stepeni-sostoit-iz-inostrannyh.html

Ракурс

Новітні російські озброєння майже повністю залежать від електронних складників західного виробництва.

Про це повідомив Британський Королівський інститут об'єднаних служб (RUSI), який спеціалізується на питаннях безпеки й військових дослідженнях. Аналітики цього наукового закладу оприлюднили звіт про застосовувану росією зброю в Україні.

Із 450 складників, знайдених RUSI в російських військових системах, 317 виявилися виготовленими компаніями США. Також в тих системах бути деталі з Японії, Тайваню, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Китаю, Південної Кореї, Великої Британії, Австрії та інших країн, — йдеться у документі.

Частина з них могла бути ввезена до рф в обхід санкцій, йдеться у доповіді.

Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень Великої Британії вивчив трофейні зразки 27 видів сучасної російської зброї, яка використовувалася в Україні та була захоплена українською армією.

Серед вивчених зразків були крилаті ракети, системи зв’язку та комплекси радіоелектронної боротьби. Експерти виявили у цих зразках не менше 450 видів імпортних деталей виробництва США, країн Європи та Східної Азії.