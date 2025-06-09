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Ракурс
Беспилотники атаковали Чебоксары в рф: раздавались мощные взрывы, возник пожар

Беспилотники атаковали Чебоксары в рф: раздавались мощные взрывы, возник пожар (ВИДЕО)

9 июн 2025, 08:47
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Уночі дрони атакували підприємство в Чебоксарах — це Чувашія в рф.

Як пишуть російські телеграм-канали АТ «ВНІІР-Прогрес» виробляє для армії рф приймачі «Комета», що захищають дрони рф від українських засобів РЕБ.

Основні напрями діяльності:

  • Навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем «Комета» — для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах («Искандер-М», «Калибр» тощо);
  • Виробництво автоматичних вимикачів, контактної і безконтактної апаратури, реле — зокрема для підводних човнів (проєкт «Ясень-М»).
  • Розробка ПАК для кораблебудування, енергетики та індустрії — включно з SDR, SCADA-системами, електроприводами.

Дрони атакували й інші регіони рф. Загалом Міноборони рф відзвітувало нібито про знищення 49 безпілотників. Найбільше — над територіями Курської та Нижньогородської областей.

Источник: Ракурс


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