Безпілотники атакували Чебоксари в рф: лунали потужні вибухи, виникла пожежа

https://racurs.ua/ua/n206926-bezpilotnyky-atakuvaly-cheboksary-v-rf-lunaly-potujni-vybuhy-vynykla-pojeja-video.html

Ракурс

Уночі дрони атакували підприємство в Чебоксарах — це Чувашія в рф.

Як пишуть російські телеграм-канали АТ «ВНІІР-Прогрес» виробляє для армії рф приймачі «Комета», що захищають дрони рф від українських засобів РЕБ.

Основні напрями діяльності:

Навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем «Комета» — для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах («Искандер-М», «Калибр» тощо);

Виробництво автоматичних вимикачів, контактної і безконтактної апаратури, реле — зокрема для підводних човнів (проєкт «Ясень-М»).

Розробка ПАК для кораблебудування, енергетики та індустрії — включно з SDR, SCADA-системами, електроприводами.

Дрони атакували й інші регіони рф. Загалом Міноборони рф відзвітувало нібито про знищення 49 безпілотників. Найбільше — над територіями Курської та Нижньогородської областей.