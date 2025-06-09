Вночі росіяни завдали комбінованого удару по Рівненській області

https://racurs.ua/ua/n206925-vnochi-rosiyany-zavdaly-kombinovanogo-udaru-po-rivnenskiy-oblasti.html

Ракурс

Вночі росіяни завдали комбінованого удару по Рівненській області — відомо про одного постраждалого.

Ворог атакував область десятками ударних безпілотників Shahed і ракетами. Головними цілями атаки були Дубно та Рівне.

Місцеві повідомлял про серії вибухів з 3.00 до 3.30.

Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена, — написав очільник ОВА Олександр Коваль. Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. Більше інформації про наслідки нічної атаки — згодом, — написав Коваль.

У Києві через російську атаку пошкоджено офісну будівлю, повідомив Тимур Ткаченко.

Через «інтенсивний повітряний напад рф» польська та союзна авіація підняли в небо чергові пари винищувачів. Також у стан найвищої готовності були приведені системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки.