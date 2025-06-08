Росіяни ввечері 8 червня атакують дронами Запоріжжя, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n206924-u-zaporijji-vnaslidok-ataky-droniv-ie-zadymlennya-poraneno-cholovika-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 червня, ввечері атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.

В результаті атаки росіян у деяких районах міста спостерігається задимлення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом Федоров повідомив, що постраждалий — 23-річний чоловік.