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Ракурс
Росіяни ввечері 8 червня атакують дронами Запоріжжя, фото: «Апостроф»

У Запоріжжі внаслідок атаки дронів є задимлення, поранено чоловіка — ОВА

8 чер 2025, 22:01
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Російські загарбники сьогодні, 8 червня, ввечері атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.

В результаті атаки росіян у деяких районах міста спостерігається задимлення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом Федоров повідомив, що постраждалий — 23-річний чоловік.

Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА.

Джерело: Ракурс


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