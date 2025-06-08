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Російські загарбники сьогодні, 8 червня, ввечері атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.
В результаті атаки росіян у деяких районах міста спостерігається задимлення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом Федоров повідомив, що постраждалий — 23-річний чоловік.
Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА.
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