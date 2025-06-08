Россияне вечером 8 июня атакуют дронами Запорожья, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/n206924-v-zaporoje-v-rezultate-ataki-dronov-est-zadymlenie-ranen-mujchina-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 червня, ввечері атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.

В результаті атаки росіян у деяких районах міста спостерігається задимлення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом Федоров повідомив, що постраждалий — 23-річний чоловік.