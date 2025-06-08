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Россияне вечером 8 июня атакуют дронами Запорожья, фото: «Апостроф»

В Запорожье в результате атаки дронов есть задымление, ранен мужчина — ОВА

8 июн 2025, 22:01
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Російські загарбники сьогодні, 8 червня, ввечері атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.

В результаті атаки росіян у деяких районах міста спостерігається задимлення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом Федоров повідомив, що постраждалий — 23-річний чоловік.

Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА.

Источник: Ракурс


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