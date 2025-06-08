рф готовит масштабный обстрел Украины в ответ на операцию «Паутина». Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія найближчими може завдати нового масштабного удару по Україні.

У США вважають, що Москва ще не дала повноцінну відповідь на операцію СБУ «Павутина», яка призвела до знищення частини російської стратегічної авіації. Американські посадовці вважають, що найближчим часом росіяни готують масштабний багатовекторний удар. Точні терміни атаки невідомі, але вона може статися найближчими днями. Інший чиновник уточнив, що відповідь буде передбачати різні засоби повітряного ураження, зокрема ракети та безпілотники. Про це повідомило Reuters.

У Штатах припускають, що рф захоче вдарити по символічних цілях, зокрема урядових будівлях. Таким чином окупанти хочуть надіслати чіткий сигнал Києву. Також один із посадовців вважає, що атака буде «масованою, жорстокою та безперервною». Російська відповідь буде «непропорційною українській операції із застосуванням БпЛА».

Експерт з питань рф у Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман заявив, що окупанти можуть вдарити балістичними ракетами середньої дальності по центральному офісу СБУ в Києві або регіональних управліннях розвідки. Також під удар можуть потрапити об'єкти оборонної промисловості України.

У посольствах рф та України у Вашингтоні, а також у Білому домі, відмовилися від коментарів агентству з цього приводу.

Нагадаємо, 1 червня СБУ одночасно уразила чотири військових аеродроми у тилу російської федерації: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року й відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Спочатку СБУ переправила до росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. А вже на російській території безпілотники заховали під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати російські літаки.

Генштаб ЗСУ та Служба безпеки України заявили, що внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Країна-агресор росія зазнала збитків на 7 млрд дол.

Росіяни 6 червня вже заявили про те, що завдали масованого удару по Україні й назвали атаку відповіддю на українську операцію «Павутина». Тоді окупанти запустили по Україні 452 засоби повітряного нападу: 407 ударних БпЛА типу Shahed і інших типів, а також 45 балістичних, крилатих та протирадіолокаційних ракет.

Джерело: Reuters