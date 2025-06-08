Заворушення спалахнули в Лос-Анджелесі. Фото:

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Протести в Лос-Анджелесі через рейди проти нелегальних мігрантів переросли в заворушення.

Перша хвиля мітингів розпочалася у п’ятницю ввечері після того, як співробітники ICE провели рейди в Лос-Анджелесі й затримали щонайменше 44 особи за підозрою у порушенні імміграційного законодавства. Згодом було затримано вже 118 осіб. Про це повідомляє ВВС.

Друга акція, що відбулася увечері в центрі Лос-Анджелеса, зібрала близько 60 людей, які скандували «ICE, геть із Лос-Анджелеса!».

Під час заворушень у районі Парамаунт правоохоронці застосували сльозогінний газ і так звані менш летальні засоби. Поліцейські заявили, що використання спецзасобів було санкціоноване, хоч і може «спричинити біль і дискомфорт».

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп підписав президентський меморандум про відправлення до Лос-Анджелеса підрозділів Національної гвардії придушення протестів. А міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що підрозділи морської піхоти, що базуються на базі Кемп-Пендлтон, приведені в стан підвищеної бойової готовності.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у соціальній мережі X написав: «Трамп спрямовує Національну гвардію не через брак поліції, а заради видовища. Не піддавайтеся. Жодного насильства. Тільки мирний протест».

А Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявив, що Нацвардію поки не розгортали у місті.

Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на інформовані джерела поінформувала, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує депортувати 1 млн іммігрантів протягом першого року його перебування на посаді.

Джерело: ВВС