Обраний президент Польщі Кароль Навроцький. Фото:

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Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький виступив проти того, щоб Україна зараз вступала до Євросоюзу.

На його думку, Україну ще потрібно підготувати до вступу до блоку зі стратегічної та геополітичної точки зору. Саме тому прискорена процедура вступу України в ЄС не буде схвалена Варшавою. Про це Навроцький заявив в інтерв’ю угорському виданню Mandiner.

Також він заявив, що росія й надалі залишається найбільшою загрозою для регіону, тому Польща має продовжити підтримувати Україну. Однак наголосив, що у таких країн, як Польща та Угорщина, є власні національні інтереси.

Наприклад, Польща має такий інтерес до ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент, не погоджуся на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань, — розповів Навроцький.

Нагадаємо, у Польщі на президентських виборах переміг кандидат від партії «Право і справедливість» Кароль Навроцький. Він отримав 50,89% голосів, а його суперника Рафала Тшасковского підтримали 49,11% виборців.

Навроцький свого часу заявляв, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію.

А в травні цього року він пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Також він проти відправки польських військ в Україну, якщо західних миротворців все ж відправлятимуть.

Джерело: Mandiner