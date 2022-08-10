Дію воєнного стану в України продовжать уже вчетверте. Фото: amazonaws.com

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Строк дії воєнного стану в Україні продовжать на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

Відповідний указ президента буде внесений на затвердження парламентом протягом найближчих днів. Це буде вже четверте продовження дії воєнного стану в Україні у 2022 році. Останній раз дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня. Про це 10 серпня повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Поки строк продовження невідомий, але очікується що він, на жаль, буде також достатньо довгим, — написав парламентар.

За його словами, також варто очікувати й указу про мобілізацію, який прив’язується до терміну дії воєнного стану.

Нагадаємо, востаннє ВРУ голосувала за продовження строку дії воєнного стану 22 травня. В умовах воєнного стану можуть бути обмежені конституційні права і свободи. Також обмеження передбачають посилення охорони об'єктів державного значення та критичної інфраструктури, комендантську годину, особливий режим в’їзду та виїзду, заборону на мітинги та масові заходи тощо.