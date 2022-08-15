росіяни обстріляли житлові райони Харкова, є поранені. Фото:

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Російські військові 15 серпня почали обстрілювати Салтівський район Харкова.

Щонайменше п’ятеро осіб дістали поранення внаслідок обстрілів, бо вибухи прогриміли поруч із зупинкою громадського транспорту. Також під обстріл окупантів потрапила дев’ятиповерхівка, загорівся дах будинку. Також у мікрорайоні горів гаражний кооператив. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов в Telegram.

Градоначальник додав, що ще за однією адресою Салтівського району відбувся приліт у двір, посікли машини, вибиті у будинку скло, постраждав дитячий майданчик. Попередньо обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 15 серпня російські військові вгатили по Синельниківському і Нікопольському районах Дніпропетровської області. Вибухи зруйнували склади, цехи й адміністративне приміщення промислового підприємства.