Зенітники збили російський вертоліт Ка-52 на Донеччині. Фото: roe.ru

https://racurs.ua/ua/n173723-ukrayinski-zenitnyky-zbyly-rosiyskyy-vertolit-ka-52-na-donechchyni-video.html

Ракурс

Українські військові знищили ще один російський вертоліт.

Сьогодні вранці ЗСУ збили в Донецькій області гелікоптер Ка-52. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

15 серпня, на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ, — йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що за дві доби українські військові приземлили вже третій вертоліт Ка-52.

Як відомо, Ка-52 — бойовий розвідувально-ударний вертоліт, який призначений для знищення танків, броньованої і неброньованої бойової техніки та живої сили. Російська пропаганда стверджує, що Ка-52 має «високу бойову живучість та високу бойову міць».

Нагадаємо, 14 серпня зенітники Збройних сил України збили два російських гелікоптера Ка-52 «Алігатор». Напрямок ефективної роботи зенітників не розголошувався.