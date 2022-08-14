Другий за вихідні “Алігатор” росіян збили зенітники ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n173703-drugyy-za-vyhidni-aligator-rosiyan-zbyly-zenitnyky-zsu.html

Ракурс

Другий за вихідні російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» збили зенітники Збройних сил України. Про це сьогодні повідомило Угруповання Об'єднаних сил у Фейсбук.

Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно — стратегічного угруповання військ «Хортиця» сумлінно виконують обов’язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю — два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52, — йдеться у повідомленні захисників України.

Напрямок ефективної роботи зенітників не розголошується.

Бойовий вертоліт Ка-52 — новітня одиниця російської авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.