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Ракурс
Второй за выходные «Аллигатор» россиян сбили зенитчики ВСУ

Второй за выходные «Аллигатор» россиян сбили зенитчики ВСУ

14 авг 2022, 21:28
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Другий за вихідні російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» збили зенітники Збройних сил України. Про це сьогодні повідомило Угруповання Об'єднаних сил у Фейсбук.





Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно — стратегічного угруповання військ «Хортиця» сумлінно виконують обов’язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю — два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52, — йдеться у повідомленні захисників України.

Напрямок ефективної роботи зенітників не розголошується.

Бойовий вертоліт Ка-52 — новітня одиниця російської авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Источник: Ракурс


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