Amnesty International обіцяє, що незалежні експерти перевірять звіт про ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n173706-amnesty-international-obicyaie-scho-nezalejni-eksperty-pereviryat-zvit-pro-zsu.html

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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International хоче, щоб незалежні експерти перевірили процес складання провокаційного звіту, у якому Збройні сили України звинувачуються у розміщенні військової техніки поблизу житлових масивів. Йдеться про перевірку процесів і рішень, що передували публікації звіту, проведенню досліджень, підготовці матеріалу, а також про юридичний та політичний аналіз звіту.

Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини, — заявили в організації.

Там також стверджують, що шкодують про прес-реліз, оприлюднений «без достатнього контексту».

У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним військовим злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованими Amnesty International… Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості. Ми засуджуємо інструменталізацію прес-релізу російською владою, — додали там.

Раніше стало відомо, що фінська філія Amnesty International втратила близько 400 донорів після того, як публікації звіту з критикою ЗСУ. Керівник фінського відділення Amnesty Франк Йоханссон зауважив, що цього разу відтік донорів є найбільшим за його 32-річну кар'єру в організації.

До цього співзасновник шведської ланки Amnesty International Пер Вестберг оголосив, що йде з організації через незгоду зі звітом про ЗСУ. В ЄС у відповідь на скандальний звіт Amnesty International щодо України нагадали, що саме росія здійснює невиправдану агресію і атакує мирних жителів і цивільні об'єкти, українська армія ж намагається їх захистити.