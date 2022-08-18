Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Фото: Валентин Резніченко

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Загарбники з російської федерації тричі за ніч 18 серпня обстріляли Дніпропетровську область.

Постраждали два райони — Криворізький та Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранення дістала 57-річна жінка, її госпіталізували. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

Внаслідок обстрілів в місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Також обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

А Криворізький район окупанти обстріляли з «Ураганів» — били по Апостолівській громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

А у Великій Костромці Зеленодольської громади внаслідок обстрілів без світла залишилися тисячі осіб, проблему вже ліквідовують.

Нагадаємо, 17 та 18 серпня російські окупанти завдали масових ракетних ударів по Харкову. Були влучання у житловий будинок у Салтівському районі, де загинули семеро осіб, а 17 дістали поранення. А в Слобідському районі ворог обстріляв гуртожиток — один загиблий, 18 поранених.