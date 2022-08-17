Окупанти знову обстріляли Харків, є загиблі й поранені. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n173818-rosiya-zavdala-udariv-po-harkovu-bagato-zagyblyh-ta-poranenyh-foto-video.html

Ракурс

Місто Харків знову зазнало обстрілу з боку російських окупантів.

У середу ввечері, 17 серпня, був обстріляний Салтівський район обласного центру. Один зі снарядів розірвався поблизу житлового будинку. У будівлі внаслідок прильоту розпочалася сильна пожежа. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що пожежа виникла в будівлі житлової інфраструктури. За попередньою інформацією шестеро осіб загинули, а 16 постраждали. Рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці.

Максимально перебувайте в укриттях. Ворог досі хаотично завдає удари. Не ігноруйте сигнали тривоги! — закликав керівник області.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня росіяни двічі обстріляли Харків. У Слобідському районі ракета С-300 вдарила в тротуар біля коледжу й вибуховою хвилею пошкодило будівлю. А в Немишлянському районі ракета вдарила в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Постраждали дві жінки, яким медики надали допомогу на місці.