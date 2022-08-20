Россияне штурмовали на ряде направлений, но понесли потери. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n173885-rossiyane-shturmovali-na-ryade-napravleniy-no-vsu-zastavili-ih-otstupit-genshtab.html

Ракурс

Російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони на фронті, але отримують гідну вогневу відповідь.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. Із ствольної артилерії ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля та Краснопілля Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати займані райони та недопустити контрнаступу українських підрозділів, а подекуди хоче покращити тактичне положення. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 20 серпня.

На Харківському напрямку росіяни зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони населених пунктів Чугуїв, Золочів, Питомник, Гусарівка, Соснівка, Руські Тишки, Коробочкине, Шестакове, Дуванка та Прудянка. Авіація противника атакувала біля Леб’яжого та Залимана. Окупанти намагалися наступати у районі Борщової, а успіху не мали й відійшли.

З танків, артилерії та РСЗВ ворог гатив неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки на Слов’янському напрямку. Поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки загарбники намагалися штурмувати, але отримали відсіч та відступили.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії позиції ЗСУ, а неподалік Івано-Дарʼївки намагається вести наступ. Там тривають бойові дії.

На Бахмутському напрямку окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру в районах Зайцевого, Бахмутського, Веселого, Бахмута, Андріївки, Кодеми та Майорська. Росіяни наступали в районах Бахмута, Зайцевого та Кодеми, але не мали успіху й відійшли.

На Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію в районах Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміка, Керменчика та Пісків. Авіація противника діяла поблизу Мар’їнки. Окупанти безуспішно наступають в районі Опитного та Майорська, але бої тривають.

На Новопавлівському напрямку противник вів штурмові дії у районі населеного пункту Золота Нива, успіху не мав та відступив. На Запорізькому напрямку ворог з артилерії та танків обстріляв райони семи населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються поповнити втрати особового складу й техніки. Ворогом була обстріляна цивільна та військова інфраструктура в районах 13 населених пунктів.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що Україна повинна нарешті почати наступ, але для цього Збройні сили України спершу повинні знищити логістику росії.