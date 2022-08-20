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Ракурс
Украинцы хакнули ТВ рф в Крыму и показали Зеленского

Украинцы хакнули ТВ рф в Крыму и показали Зеленского (ВИДЕО)

20 авг 2022, 16:15
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Українські хакери зламали пропагандистське телебачення росії в тимчасово окупованому Криму. Кіберактивісти запустили відео з Володимиром Зеленським, в якому президент пообіцяв російській владі Криму, що вони не матимуть спокою.





Про це повідомили у Телеграм ІнфоВійська України.

Хай кожен з російських посадовців, хто захопив дорогоцінну землю у Криму пам’ятає - це не та земля, де їм буде спокій, — наголосив глава держави.

Раніше українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в Алтайському краї росії. Хакери запустили ролик із побажанням «Вічна пам’ять впс рф» (військово-повітряним силам країни-агресора). Його змонтували з уривків виступів воєнного злочинця — президента росії володимира путіна та кадрів війни в Україні, на яких — розбита техніка окупантів.

Нагадаємо, у серпні в окупованому Криму відбулася серія вибухів на військових аеродромах, які супроводжувалися пожежами і детонацією боєприпасів.

Источник: Ракурс


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