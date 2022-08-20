Редкий радиолокационный комплекс рф уничтожили ВСУ на Запорожье — война рф против Украины

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Збройні сили України використали високоточні снаряди Excalibur та Smart для того, щоб завдати удар по рідкісному радіолокаційному комплексу росіян у Запорізькій області. Йдеться про комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1».

Як повідомляє Оперативне командування «Південь», окрім «Зоопарку-1» ЗСУ знищили чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.

Точне влучання по визначених координатах повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії, — додали в ОК «Південь».

Водночас експерт із сухопутних військ НАТО та оборонної стратегії часів холодної війни Thomas C. Theine вказав, що 155 мм снаряд Excalibur із GPS-наведенням знищив контрбатарейний радар рф «Зоопарк-1», який так і не помітив, що до нього щось летить. На його думку, усього було випущено п’ять снарядів, а майже одночасне влучання свідчить про роботу PzH 2000.