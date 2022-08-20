В Чернобаевке снова горячо - раздаются взрывы

https://racurs.ua/n173912-v-chernobaevke-snova-goryacho-razdautsya-vzryvy-video.html

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Вибухи лунають у Чорнобаївці ввечері 20 серпня. Про це повідомляють очевидці у соцмережах, які оприлюднюють фото та відео. За даними ЗМІ, щонайменше три влучання по аеродрому.

Після повномасштабного вторгнення країни-терористки росії село Чорнобаївка стало загальновідомим. Під час боїв Збройні сили України багаторазово завдавали успішних ударів по позиціях ворога на місцевому аеродромі. Станом на 14 серпня було завдано 28 таких ударів. Зокрема 2 липня ЗСУ знищили склад з боєприпасами воєнних злочинців рф, а 7 липня — вдарили по російських окупантах. 3 серпня ЗСУ знищили пункт управління 22-го корпусу чорноморського флоту окупантів у Чорнобаївці.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські ЗМІ опублікували відео роботи протиповітряної оборони біля села Оленівка Чорноморського району тимчасово окупованого Криму. Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що «бавовну» чути в окупованому селищі Чорноморське (Aqmeçit).