За 20 дней из портов вышли 27 сухогрузов, 18 зашли — Мининфраструктуры

https://racurs.ua/n173914-za-20-dney-iz-portov-vyshli-27-suhogruzov-18-zashli-mininfrastruktury.html

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Перші результати угоди щодо експорту зерна оприлюднило Міністерство інфраструктури України. За 20 днів з початку роботи «зернового коридору» з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тис. тонн агропродукції.

Під завантаження в українські порти зайшли 18 суден. Також на розгляді перебувають близько 40 заявок на захід до портів.

Україна дотримується своїх зобов’язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі, — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, Іспанія запустила пілотний проект із транспортування зерна поїздом з України як альтернативу або доповнення до морського транспорту.