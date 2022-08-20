За 20 днів з портів вийшли 27 суден із зерном, 18 зайшли — Мінінфраструктури

https://racurs.ua/ua/n173914-za-20-dniv-z-portiv-vyyshly-27-suden-iz-zernom-18-zayshly-mininfrastruktury.html

Ракурс

Перші результати угоди щодо експорту зерна оприлюднило Міністерство інфраструктури України. За 20 днів з початку роботи «зернового коридору» з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тис. тонн агропродукції.

Під завантаження в українські порти зайшли 18 суден. Також на розгляді перебувають близько 40 заявок на захід до портів.

Україна дотримується своїх зобов’язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі, — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, Іспанія запустила пілотний проект із транспортування зерна поїздом з України як альтернативу або доповнення до морського транспорту.