“Жодної пощади українцям” - Київ просить Відень вигнати посла рф за мову геноциду

https://racurs.ua/ua/n173913-jodnoyi-poschady-ukrayincyam-kyyiv-prosyt-viden-vygnaty-posla-rf-za-movu-genocydu.html

Ракурс

Міністерство закордонних справ України закликало Австрію оголосити персоною нон грата постійного представника росії михайла ульянова, який закликав до безпощадності щодо українського населення.

Посол росії михайло ульянов закликає до знищення української нації. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію — оголосити його персоною нон грата, — написав речник зовнішньополітичного відомства України Олег Ніколенко у Твіттер.

Жодної пощади українському населенню!, — так написав постійний представник росії при міжнародних організаціях у Відні.

Цим закликом російський дипломат відреагував на пост українського президента, в якому Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за новий пакет допомоги Україні.

За кілька хвилин ульянов видалив своє повідомлення і опублікував виправдувальну заяву.