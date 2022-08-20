Пилотов ВСУ виртуально тренируют на американских штурмовиках — Time

https://racurs.ua/n173917-pilotov-vsu-virtualno-treniruut-na-amerikanskih-shturmovikah-time.html

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Центр для віртуального тренування керувати американськими штурмовиками A-10 Thunderbolt II створено в Україні, хоча Київ та Вашингтон ще не визначилися щодо поставок цих «пташок». Повітряні сили Збройних сил України вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів. Про це пише «Українська правда» з посиланням на американське видання Time і речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Наприкінці липня журналісту Time показали «таємний центр», мета якого підготувати українських пілотів до керування штурмовиками А-10. Центр обладнаний складними авіасимуляторами, гарнітурою віртуальної реальності та програмним забезпеченням.

Ідея створення центру належала екс-очільнику Київської облдержадміністрації Олександрові Горгану, який долучив свого однокурсника по бізнес-школі, забудовника Андрія Вавриша. Time пише, що Вавриш вийшов на заступника міністра оборони Олександра Поліщука, який доніс цю ідею до Повітряних сил ЗСУ. Поліщук зазначав, що зазвичай країни не починають навчання пілотів на стадії, коли літаків іще немає, але Україна не має часу чекати.

Репортер бачив п’ятьох українських пілотів, які тренувалися на тренажерах. Водночас у Повітряних силах наразі не підтверджують подібні тренування пілотів. Як випливає з матеріалу Time, наразі немає однозначної думки щодо поставок штурмовиків А-10 ані в Україні, ані в США.

Реактивний літак A-10 Thunderbolt II американського виробництва, відомий як «бородавочник», — реліквія часів часів холодної війни, розроблена спеціально для знищення російських танків, які наступають на піхотні підрозділи.

Наразі Повітряним силам потрібен, в першу чергу, багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання: ефективно боротися з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами та безпілотниками, але в той же час виконувати і ударні функції по наземних цілях, зокрема це багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, F-15 або F-18 певних модифікацій, або ж їхні європейські аналоги, — зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

З його слів, головнокомандувач ЗСУ визначив експертну групу фахівців, яка опрацьовує питання переозброєння авіації Повітряних сил. Вони вказали, що пріоритет для ЗСУ — отримання багатофункціональних винищувачів західного виробництва.