На ЗАЭС повреждена эстакада, станция работает с риском нарушения норм безопасности

Рашисты продолжают создавать угрозы для ЗАЭС, фото: «Энергоатом»

https://racurs.ua/n173929-na-zaes-povrejdena-estakada-stanciya-rabotaet-s-riskom-narusheniya-norm-bezopasnosti.html

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Запорізька АЕС, котра перебуває під контролем російських окупантів, станом на ранок сьогоднішнього дня, 21 серпня, працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Зазначається, що вчора, 20 серпня, внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна.

У держкомпанії зазначають, що український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень/ Проте станція досі окупована рашистами, дії яких передбачити неможливо.

З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається, — наголошують в «Енергоатомі».

Зазначається, що наразі ЗАЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб української енергосистеми.

Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити росію звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу, — наголошують в «Енергоатомі».

ЗАЕС була окупована військами 4 березня.