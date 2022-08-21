Колокол, набат и гудок – в Украине утвердили новые сигналы тревоги

https://racurs.ua/n173940-kolokol-nabat-i-gudok-v-ukraine-utverdili-novye-signaly-trevogi.html

Ракурс

У деяких громадах України запровадили нові сигнали тривоги.

Про це повідомили 21 серпня в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Ось як вони звучатимуть:

сигнал хімічної небезпеки — звук церковних дзвонів;

сигнал радіаційної небезпеки — дзвін в набат;

сигнал евакуації з міста — гудок потяга. Після такого сповіщення треба увімкнути радіо чи телевізор для подальшої інформації.

Безперервний 30-секундний сигнал сирени, як і раніше, означатиме повітряну тривогу.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що напередодні та в День Незалежності наступальних дій на столицю не очікується, проте у ворога є інші «подарунки» для українців. У зв’язку із цим громадян закликають дотримуватися вимог комендантської години та належним чином реагувати на сигнали повітряної тривоги.