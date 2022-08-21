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Колокол, набат и гудок – в Украине утвердили новые сигналы тревоги
Колокол, набат и гудок — в Украине утвердили новые сигналы тревогиhttps://racurs.ua/n173940-kolokol-nabat-i-gudok-v-ukraine-utverdili-novye-signaly-trevogi.htmlРакурс
У деяких громадах України запровадили нові сигнали тривоги.
Про це повідомили 21 серпня в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Ось як вони звучатимуть:
- сигнал хімічної небезпеки — звук церковних дзвонів;
- сигнал радіаційної небезпеки — дзвін в набат;
- сигнал евакуації з міста — гудок потяга. Після такого сповіщення треба увімкнути радіо чи телевізор для подальшої інформації.
Безперервний 30-секундний сигнал сирени, як і раніше, означатиме повітряну тривогу.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що напередодні та в День Незалежності наступальних дій на столицю не очікується, проте у ворога є інші «подарунки» для українців. У зв’язку із цим громадян закликають дотримуватися вимог комендантської години та належним чином реагувати на сигнали повітряної тривоги.
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