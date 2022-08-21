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Дзвін, набат і гудок - в Україні затвердили нові сигнали тривоги
Дзвін, набат і гудок — в Україні затвердили нові сигнали тривогиhttps://racurs.ua/ua/n173940-dzvin-nabat-i-gudok-v-ukrayini-zatverdyly-novi-sygnaly-tryvogy.htmlРакурс
У деяких громадах України запровадили нові сигнали тривоги.
Про це повідомили 21 серпня в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Ось як вони звучатимуть:
- сигнал хімічної небезпеки — звук церковних дзвонів;
- сигнал радіаційної небезпеки — дзвін в набат;
- сигнал евакуації з міста — гудок потяга. Після такого сповіщення треба увімкнути радіо чи телевізор для подальшої інформації.
Безперервний 30-секундний сигнал сирени, як і раніше, означатиме повітряну тривогу.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що напередодні та в День Незалежності наступальних дій на столицю не очікується, проте у ворога є інші «подарунки» для українців. У зв’язку із цим громадян закликають дотримуватися вимог комендантської години та належним чином реагувати на сигнали повітряної тривоги.
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