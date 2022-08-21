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Дзвін, набат і гудок - в Україні затвердили нові сигнали тривоги

Дзвін, набат і гудок — в Україні затвердили нові сигнали тривоги

21 сер 2022, 17:50
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У деяких громадах України запровадили нові сигнали тривоги.





Про це повідомили 21 серпня в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Ось як вони звучатимуть:

  • сигнал хімічної небезпеки — звук церковних дзвонів;
  • сигнал радіаційної небезпеки — дзвін в набат;
  • сигнал евакуації з міста — гудок потяга. Після такого сповіщення треба увімкнути радіо чи телевізор для подальшої інформації.

Безперервний 30-секундний сигнал сирени, як і раніше, означатиме повітряну тривогу.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що напередодні та в День Незалежності наступальних дій на столицю не очікується, проте у ворога є інші «подарунки» для українців. У зв’язку із цим громадян закликають дотримуватися вимог комендантської години та належним чином реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Джерело: Ракурс


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