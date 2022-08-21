Поліція просить ховатися на свята

https://racurs.ua/ua/n173939-policiya-prosyt-hovatysya-na-svyata.html

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У святкові дні 23−25 серпня правоохоронці закликають українців дотримуватись умов повітряної тривоги та обов’язково ховатись в укриття.

Громадян просять заздалегідь дізнаватись про місцеперебування укриттів при плануванні своїх маршрутів пересування.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі національного телемарафону 21 серпня.

У відеозверненні 20 серпня президент Володимир Зеленський також зазначив, що наступного тижня росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що росія може збільшити на День незалежності кількість ракетних обстрілів певних українських міст.

На Харківщині, яка страждає від ворожих обстрілів постійно, на День незалежності запровадять подовжену комендантську годину з 19:00 23 серпня до 7:00 25 серпня.

Нагадаємо, що працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі Києва, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.

Зокрема, вже відомо, що апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно.