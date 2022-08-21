Московити підтягнули у Чорне море додаткові ракетоносії з "Калібрами"

https://racurs.ua/ua/n173937-moskovyty-pidtyagnuly-u-chorne-more-dodatkovi-raketonosiyi-z-kalibramy.html

Ракурс

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв з «Калібрами» до п’яти.

Керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону закликала українців бути готовими до збільшення кількості обстрілів у День незалежності, але при цьому не панікувати та обов’язково слідувати в укриття.

В Чорному морі вороже корабельне угруповання на бойовому чергуванні збільшено до 2 великих десантних кораблів та п’яти ракетоносіїв із загальною кількістю понад 30 ракет типу «Калібр», — повідомили в ОК «Південь» 21 серпня.

Через ймовірні масштабні обстріли співробітникам урядового кварталу в Києві рекомендували працювати з дому з 22 по 26 серпня.

«Ракурс» розповідав, що у ніч проти 21 серпня по Одещині рашисти вночі завдали ракетного удару. З акваторії Чорного моря ворог випустив п’ять ракет «Калібр». Дві з них збила наша ППО, три влучили в сільськогосподарське підприємство Одеського району (зерносховище та відкриті поверхні без подальшого горіння).

До узбережжя Одещини після шторму вчергове принесло морську міну, що зірвало з кріплення. Дрейфуючу небезпеку знищено контрольованим підривом силами оборони.