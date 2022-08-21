Загибла донька Дугіна вважала різанину в Бучі «постановкою» та «інсценуванням»

https://racurs.ua/ua/n173936-zagybla-donka-dugina-vvajala-rizanynu-v-buchi-postanovkou-ta-inscenuvannyam.html

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У Підмосков’ї вранці 21 серпня загинула Дарія Дугіна. Її джип підірвали під час руху. За деякими даними, в автомобілі мав бути її батько Олександр Дугін, один з ідеологів «руского міра».

Загибла донька Дугіна Дарія вважала різанину російської армії в Бучі «постановкою» та «інсценуванням», повідомив радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко. Він опублікував відповідний уривок з її промови.

Нагадаємо, що Дугін — філософ та політолог, який розробляє ідеї «євразійства». Американські ЗМІ неодноразово називали його «мозком» та «наставником» президента росії володимира путіна.

Вважається, що ці ідеї філософа, серед іншого, стали ідеологічним фундаментом для вторгнення в Україну.

Дарія Дугіна, як зазначає кореспондент «Російської служби Бі-бі-сі», працювала прес-секретарем батька та «відвідувала всі його заходи». Дугіна закінчила філософський факультет МДУ імені Ломоносова, була політичним оглядачем Міжнародного євразійського руху, який започаткував її батько. Дугіна писала про політику для прокремлівських RT та «Царгорода» під псевдонімом Дар’я Платонова, а також брала участь у політичних ток-шоу російських державних телеканалів.

Дугіна активно підтримувала російське вторгнення в Україну і була одним з авторів «Книги Z», що готується до виходу. Після загибелі Дугіної у Телеграм-каналах почало розходитися відео її виступу на шоу «Час покаже» на Першому каналі. В опублікованому фрагменті, розмірковуючи про «спецоперацію», Дугіна заявляє, що дії російських військових в Україні — «відвоювання життя у смерті»:

Росіяни намагаються відвоювати у смерті цих мирних жителів… А що таке смерть? Якщо згадати класичних поетів, Новаліса наприклад, він говорив, що смерть — це втрата соборності. В Україні ця соборність, єдність народу була втрачена, з’явилася купа угруповань з агресивною ідеологією і з абсолютною русофобією… Зараз це битва ідей, битва двох цивілізацій, світоглядів.

У своєму Телеграм-каналі дочка філософа публікувала матеріали російських державних ЗМІ та пропагандистів, а також міркування свого батька на тему «спецоперації».

У липні 2022 року Велика Британія внесла Дугіну до списків санкцій. Її батько перебуває під західними санкціями із середини 2010-х.

Глава фейкової днр денис пушилін заявив, що злочин скоїли «терористи українського режиму», які намагалися вбити її батька. Російський сенатор Андрій Клішас зажадав «знищити» виконавців та замовників злочину, також назвавши їх «терористами».

Центри ухвалення рішень! — написала пропагандистка, головний редактор RT Маргарита Сімоньян, не пояснивши, на кого вона натякає.

Київ не причетний до смерті Дар’ї Дугіної, стверджує радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.