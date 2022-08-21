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Росіяни під час війни в Україні проводять змагання та урочистості в армії
Росіяни під час війни в Україні проводять змагання та урочистості у своїй арміїhttps://racurs.ua/ua/n173935-rosiyany-pid-chas-viyny-v-ukrayini-provodyat-zmagannya-ta-urochystosti-u-svoyiy-armiyi.htmlРакурс
Міноборони Великої Британії повідомило про внутрішню критику заходів російських військ під час війни в Україні.
У російських збройних сил існує, за оцінкою британських військових експертів, критика, що попри війну в Україні, всередині армії тривають змагання та урочисті церемонії. Зокрема, британська розвідка заявляє, що силовики рф обурені проведенням «танкового біатлону».
Значна частина російських експертів у галузі безпеки, ймовірно, вважають, що неприйнятно й надалі витрачати військові сили для всіляких заходів, тоді як російські війська зазнають важких втрат в Україні, — пролунало зі спецслужб при міністерстві оборони в Лондоні.
Британські експерти процитували міністра фейкового угруповання днр, який поскаржився на проведення змагань, наприклад, танкового біатлону, змагання у стрільбі та маневруванні між командами танків, а також фестивалю військових оркестрів.
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