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Ракурс
Россияне во время войны в Украине проводят соревнования и торжества в своей армии

Россияне во время войны в Украине проводят соревнования и торжества в своей армии

21 авг 2022, 16:20
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Міноборони Великої Британії повідомило про внутрішню критику заходів російських військ під час війни в Україні.





У російських збройних сил існує, за оцінкою британських військових експертів, критика, що попри війну в Україні, всередині армії тривають змагання та урочисті церемонії. Зокрема, британська розвідка заявляє, що силовики рф обурені проведенням «танкового біатлону».

Значна частина російських експертів у галузі безпеки, ймовірно, вважають, що неприйнятно й надалі витрачати військові сили для всіляких заходів, тоді як російські війська зазнають важких втрат в Україні, — пролунало зі спецслужб при міністерстві оборони в Лондоні.

Британські експерти процитували міністра фейкового угруповання днр, який поскаржився на проведення змагань, наприклад, танкового біатлону, змагання у стрільбі та маневруванні між командами танків, а також фестивалю військових оркестрів.

Источник: Ракурс


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