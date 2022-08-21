Жителям населенных пунктов вблизи Запорожской АЭС начали выдавать дополнительные таблетки йодида калия

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Мешканцям населених пунктів поряд із Запорізькою АЕС почали видавати додаткові таблетки калію йодиду.

Цей препарат здатен захистити щитоподібну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах.

Водночас наразі радіаційний фон на проммайданчику та безпосередньо в окупованому Енергодарі відповідає нормі та не є перевищеним, наголошує мер міста Дмитро Орлов.

Приймати препарат для профілактики заздалегідь не потрібно — тільки за командою, в разі реально підтвердженої небезпеки.

Сподіваюся, що команди щодо прийому цього препарату ви ніколи не отримаєте. Але калій йодид повинен бути в аптечці кожної родини, що перебуває в Енергодарі. У випадку, якщо у вашій аптечці його немає, отримати препарат можно буде з наступного тижня через сімейного лікаря з розрахунку 1 таблетка 0,125 г на людину, — повідомив Орлов.

«Енергоатом» 21 серпня заявив, що наразі ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень, — йдеться в офіціозі «Енергоатому».

Нагадаємо, що 5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист — і один із трьох справних енергоблоків тепер відключений.

Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика, де зберігаються ядерні відходи.

11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння в разі надзвичайних ситуацій на станції.

13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ.

20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), у будівлі вибиті вікна.