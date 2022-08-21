Один вместо десяти — США планируют передать Киеву управляемые снаряды Excalibur

https://racurs.ua/n173941-odin-vmesto-desyati-ssha-planiruut-peredat-kievu-upravlyaemye-snaryady-excalibur.html

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США планують передати Києву керовані снаряди Excalibur

Про такий подарунок Україні напередодні Дня незалежності повідомило Politico з посиланням на джерело.

«Екскалібур» — високоточні снаряди підвищеної дальності. Вони розроблені компанією Raytheon Missile & Defence. Їх відхилення від цілі становить менш як два метри. Як зазначають у компанії, один такий снаряд може замінити в середньому не менше десяти звичайних.

Попередньо, керовані снаряди не потраплять до найближчих пакетів допомоги, тому доведеться трохи почекати.

Керовані реактивні снаряди збільшеної дальності M982 Excalibur для гаубиць М777 до нинішнього траншу військової допомоги вони не увійшли. Їх нададуть у наступному пакеті.

Снаряди стануть для українців новою високоточною зброєю, за допомогою якої можна буде вражати замасковані російські позиції та командні пункти, — пише видання.

Висока точність досягається за допомогою GPS, а збільшена дальність — результат використання аеродинамічних поверхонь, що дозволяють снаряду планувати до цілі з верхньої точки балістичної траєкторії.

Перший досвід бойового застосування снаряда Excalibur в Іраку влітку 2007 року був настільки успішним (92% снарядів влучали в ціль в межах саме чотирьох метрів), що армія США вирішила збільшити темпи виробництва до 150 одиниць на місяць проти раніше запланованих обсягів у 18 снарядів на місяць.

Зазначимо, що «Екскалібури» Україні почали постачати ще у травні. Деякі експерти вважають, що удари по мостах через Дніпро біля Нової Каховки та Херсона завдавалися не ракетами «Хаймарс», а саме снарядами «Ескалібур», які неможливо (на відміну від «хаймарсів») перехопити системами ППО.

Дальність стрільби «Ескалібур» — до 57 кілометрів.